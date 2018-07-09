Джанлуиджи Буффон зажег файер и устроил дымовуху на огненной презентации в «ПСЖ»

Болельщики «ПСЖ» оказали 40-летнему итальянскому голкиперу Джанлуиджи Буффону теплый прием.

Фанаты парижан жгли файеры и скандировали имя легендарного вратаря, который после 17 лет в «Ювентусе» присоединился к «ПСЖ». Сам Джиджи тоже не отказал себе в удовольствии побаловаться с пиротехникой.

В составе «Ювентуса» Буффон 11 раз побеждал в чемпионате Италии, четырежды – в Кубке Италии и трижды – в Суперкубке Италии.

«ПСЖ» в прошедшем сезоне выиграл все внутренние трофеи: Суперкубок, Кубок, чемпионат Франции и Кубок французской Лиги.

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