Getty Images

«Мой дом ограбили и унесли чемпионскую медаль Евро-2016». Эдер лишился главной награды

«Мой дом ограбили и унесли чемпионскую медаль Евро-2016». Эдер лишился главной награды
Eurosport

Вчера в 16:41

Наверное, сэкономил на сигнализации.

Герой финала Европы-2016 нападающий Эдер рассказал об ограблении своего дома в Португалии.

«Я хранил чемпионскую медаль в красивой коробке, очень ею дорожил, но мой дом ограбили и унесли награду.

Жаль, что я не смог выступить на чемпионате мира. Португалия была достойна пройти Уругвай», – цитирует бывшего форварда «Локомотива» Desporto.

Весной этого года Эдер стал чемпионом России в составе «железнодорожников» и летом вернулся в «Лилль».

  • За команду Юрия Семина португалец выступал на правах аренды и москвичи не стали выкупать его контракт.
  • В сезоне-2017/18 Эдер забил 4 мяча за «Локомотив» во всех турнирах.

Все-все-все главные истории в вашем телеграме

По теме

Чемпионат Франции

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - «Матч был просто нереальный по накалу. Вспоминаю – очень круто». Теннисисты вспомнили камбэки

01:59
Популярные видео
«Нью-Йорк Сити» растерзал «Монреаль», а один из голов вышел божественным
 354 просмотров2 ч
«Маррей спасла весь британский теннис от забытия». Топ-5 леди, поднявших игру на Туманном Альбионе
 606 просмотров3 ч
А еще вам может понравиться