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«Мой дом ограбили и унесли чемпионскую медаль Евро-2016». Эдер лишился главной награды
Наверное, сэкономил на сигнализации.
Герой финала Европы-2016 нападающий Эдер рассказал об ограблении своего дома в Португалии.
«Я хранил чемпионскую медаль в красивой коробке, очень ею дорожил, но мой дом ограбили и унесли награду.
Жаль, что я не смог выступить на чемпионате мира. Португалия была достойна пройти Уругвай», – цитирует бывшего форварда «Локомотива» Desporto.
Весной этого года Эдер стал чемпионом России в составе «железнодорожников» и летом вернулся в «Лилль».
- За команду Юрия Семина португалец выступал на правах аренды и москвичи не стали выкупать его контракт.
- В сезоне-2017/18 Эдер забил 4 мяча за «Локомотив» во всех турнирах.
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