«Мой дом ограбили и унесли чемпионскую медаль Евро-2016». Эдер лишился главной награды

Герой финала Европы-2016 нападающий Эдер рассказал об ограблении своего дома в Португалии.

«Я хранил чемпионскую медаль в красивой коробке, очень ею дорожил, но мой дом ограбили и унесли награду.

Жаль, что я не смог выступить на чемпионате мира. Португалия была достойна пройти Уругвай», – цитирует бывшего форварда «Локомотива» Desporto.

Весной этого года Эдер стал чемпионом России в составе «железнодорожников» и летом вернулся в «Лилль».

За команду Юрия Семина португалец выступал на правах аренды и москвичи не стали выкупать его контракт.

В сезоне-2017/18 Эдер забил 4 мяча за «Локомотив» во всех турнирах.

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