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Sport: «Барселона» согласовала контракт с полузащитником «ПСЖ» Адриеном Рабьо

Sport: «Барселона» согласовала контракт с Рабьо
Eurosport

22 ч. назад

Француз в шаге от переезда в Каталонию.

«Барселона» работает над трансфером полузащитника «Пари-Сен Жермен» Адриена Рабьо.

Спортивный директор каталонцев Эрик Абидаль летал в Париж, чтобы договориться с мамой футболиста, которая является его агентом. Стороны согласовали 5-летний контракт с зарплатой в 5 миллионов евро за сезон. Полузащитник попросил играть в испанском клубе поближе к атаке, а не в опорной зоне. Теперь «Барсе» нужно договориться с парижским клубом о сумме выкупа, сообщает Sport.

  • Контракт Рабьо с «ПСЖ» заканчивается через год.
  • Transfermarkt оценивает игрока в 50 миллионов евро.

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