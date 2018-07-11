Sport: «Барселона» согласовала контракт с полузащитником «ПСЖ» Адриеном Рабьо

«Барселона» работает над трансфером полузащитника «Пари-Сен Жермен» Адриена Рабьо.

Спортивный директор каталонцев Эрик Абидаль летал в Париж, чтобы договориться с мамой футболиста, которая является его агентом. Стороны согласовали 5-летний контракт с зарплатой в 5 миллионов евро за сезон. Полузащитник попросил играть в испанском клубе поближе к атаке, а не в опорной зоне. Теперь «Барсе» нужно договориться с парижским клубом о сумме выкупа, сообщает Sport.

Контракт Рабьо с «ПСЖ» заканчивается через год.

Transfermarkt оценивает игрока в 50 миллионов евро.

Подписывайся на наш канал в телеграме