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Mundo Deportivo: уход Криштиану Роналду ослабил желание Неймара перейти в «Реал»

Mundo Deportivo: уход Роналду ослабил желание Неймара перейти в «Реал»
Eurosport

5 ч. назад

Мадрид больше не в моде.

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар потерял желание перейти в мадридский «Реал» после ухода Криштиану Роналду в «Ювентус».

По данным Mundo Deportivo, Неймар хотел осуществить трансфер в «Мадрид», чтобы выступать вместе с Роналду, а через несколько сезонов выйти на роль лидера команды. Но теперь, когда команду покинули и Криштиану, и главный тренер Зинедин Зидан, бразилец намерен остаться в «ПСЖ».

  • Роналду перешел в «Ювентус» за 117 млн евро.
  • «Реал» заменит Криша двумя звездными игроками.

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