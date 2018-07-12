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Mundo Deportivo: уход Криштиану Роналду ослабил желание Неймара перейти в «Реал»
Мадрид больше не в моде.
Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар потерял желание перейти в мадридский «Реал» после ухода Криштиану Роналду в «Ювентус».
По данным Mundo Deportivo, Неймар хотел осуществить трансфер в «Мадрид», чтобы выступать вместе с Роналду, а через несколько сезонов выйти на роль лидера команды. Но теперь, когда команду покинули и Криштиану, и главный тренер Зинедин Зидан, бразилец намерен остаться в «ПСЖ».
- Роналду перешел в «Ювентус» за 117 млн евро.
- «Реал» заменит Криша двумя звездными игроками.
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