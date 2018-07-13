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Globo Esporte: «Реал» вышел на связь с отцом нападающего «ПСЖ» Неймара

Globo Esporte: «Реал» вышел на связь с отцом Неймара
Eurosport

1 час назад

«Королевскому клубу» срочно нужно заменить Криша.

После ухода Криштиану Роналду в «Ювентус» «Реал» удвоил усилия по приобретению Неймара.

«Мадрид» отправил официального представителя Джуни Калафата в Сантос, где проживает семья Неймара. Клуб рассчитывает наладить контакт с отцом футболиста Неймаром-старшим, сказал Globo Esporte источник, знакомый с ситуацией.

Калафат отвечает в «Реале» по вопросам Южной Америки. Именно он обеспечил клубу покупку 18-летнего вундеркинда Винисиуса Жуниора.

  • Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за 222 млн евро.
  • В начале июля «Реал» продал Роналду в «Ювентус» за 117 млн евро.
  • По информации Mundo Deportivo, уход португальца отрицательно сказался на желании Неймара перейти в «Мадрид».

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