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«Реал»: «У клуба нет плана делать Неймару какие-либо предложения»

«Реал»: «У клуба нет плана делать Неймару какие-либо предложения»
Eurosport

38 мин. назад

Бразильца в ближайшем будущем в Мадриде не будет.

«Реал» официально опроверг слухи о покупке Неймара.

«В связи с постоянными сообщениями, связывающими игрока «ПСЖ» Неймара с нашим клубом, «Реал» хотел бы пояснить, что у нас нет в планах делать ему какие-либо предложения.

У нас великолепные отношения с «ПСЖ». Если бы в какой-то момент «Реал» задумался о покупке какого-либо игрока «ПСЖ», то первым делом мы связались с самими парижанами», – говорится в заявлении «Реала».

  • Неймар перешел в «ПСЖ» в 2017 году за 222 млн.
  • Спустя несколько месяцев после трансфера пошли слухи, что Неймару не нравится Лига 1 и он хочет перейти в «Реал».
  • После ухода Криштиану Роналду Globo Esporte сообщил, что «Реал» вышел на связь с отцом Неймара, чтобы добиться его расположения.

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