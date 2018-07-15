Возле Гватемалы задержали субмарину, перевозившую 823 кг кокаина в упаковках с изображением Неймара
Находчивость не спасла колумбийцев.
Гватемальские военные задержали в Тихом океане подводную лодку, которая перевозила 823 килограмма кокаина. Наркотик хранился в упаковках с изображением страйкера «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара.
Как сообщает elPeriódico de Guatemala, кокаин был упакован в 43 пакета. Военные задержали трех колумбийцев, которые входили в экипаж субмарины. Лодка была перехвачена в среду, 11 июля, в 183 морских милях от побережья Гватемалы.
- На чемпионате мира-2018 Неймар провел 5 матчей, забил 2 мяча и оформил 2 ассиста.
- Бразилия вылетела с турнира в 1/4 финала, уступив бельгийцам (1:2). А кто выиграет турнир?
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