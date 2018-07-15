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Marca: «ПСЖ» не намерен продавать полузащитника Адриена Рабьо в «Барселону»

Marca: «ПСЖ» не намерен продавать Рабьо в «Барселону»
Eurosport

18 мин. назад

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Переход полузащитника «Пари Сен-Жермен» Адриена Рабьо в «Барселону» находится под угрозой срыва. Французский клуб не намерен отпускать игрока в Испанию и готовит ему новый контракт.

Теперь судьба трансфера зависит от того, сможет ли Рабьо надавить на клуб и добиться трансфера, сообщает Marca.

  • На неделе с мамой-агентом игрока встречался спортивный директор каталонцев Эрик Абидаль.
  • Контракт Рабьо с «ПСЖ» заканчивается через год.
  • Transfermarkt оценивает игрока в 50 миллионов евро.

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