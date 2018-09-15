Дракслер прикормил «Сент-Этьен» голом-красавцем, который чем-то напоминает тот самый мяч Ван Перси

В матче пятого тура чемпионата Франции «ПСЖ» на своем поле разгромил «Сент-Этьен» – 4:0.

Счет в игре открыл Юлиан Дракслер, воспользовавшийся изящным пасом Марко Верратти. Немец принял мяч головой и забил тоже головой – ему даже не нужны ноги, чтобы играть в футбол.

На старте чемпионата Франции-2018/19 «ПСЖ» одержал пять побед в пяти матчах с общим счетом 17:4.

Дракслер перешел в «ПСЖ» в январе 2017 года из «Вольфсбурга» за 36 млн евро.

Помимо Юлиана, в игре против «Сент-Этьена» отличились Эдинсон Кавани, Анхель ди Мария и Мусса Диаби.

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