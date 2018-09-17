Мощнейший выстрел Димитри Пайета под перекладину, который не уступит по силе цунами

«Марсель» добыл крупную победу в матче чемпионата Франции против «Генгама» (4:0). Украшением встречи стал гол полузащитника провансальцев Димитри Пайета из-за пределов штрафной.

Все четыре мяча «Марсель» забил после перерыва – первый тайм завершился без голов.

Это третий мяч полузащитника сборной Франции в чемпионате страны в этом сезоне.

Кроме Пайета, в составе «Олимпика» отличились Товен (дубль) и Митроглу.

После пяти туров «Марсель» набрал 10 очков в чемпионате Франции.

Лидирует «ПСЖ» – 15 баллов.

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