Other Agency
Мощнейший выстрел Димитри Пайета под перекладину, который не уступит по силе цунами
Мастер.
«Марсель» добыл крупную победу в матче чемпионата Франции против «Генгама» (4:0). Украшением встречи стал гол полузащитника провансальцев Димитри Пайета из-за пределов штрафной.
Все четыре мяча «Марсель» забил после перерыва – первый тайм завершился без голов.
Это третий мяч полузащитника сборной Франции в чемпионате страны в этом сезоне.
- Кроме Пайета, в составе «Олимпика» отличились Товен (дубль) и Митроглу.
- После пяти туров «Марсель» набрал 10 очков в чемпионате Франции.
- Лидирует «ПСЖ» – 15 баллов.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте