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Промазать по пустым воротам с метра было тяжело, но форвард «Марселя» Костас Митроглу справился

Промазать по пустым воротам с метра было тяжело, но форвард «Марселя» справился
Eurosport

1 час назад

Заявка на промах года.

Зрители не дождались голов в первом тайме пятого тура чемпионата Франции «Марсель» – «Генгам». Все из-за невероятного невезения провансальцев.

Апофеос неудач произошел на 49-й минуте с нападающим «Марселя» Константиносом Митроглу. После подачи углового грек кузнечиком прыгнул за мячом, приложился по нему головой и не попал с метра в пустые ворота. Выстрел приняла на себя штанга.

  • «Марсель» все же разбил «Генгам» со счетом 4:0.
  • Митроглу реабилитировался на 83-й минуте, забив последний мяч в матче.
  • После пяти туров провансальцы набрали 10 очков в чемпионате Франции. Лидирует «ПСЖ» – 15 баллов.

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