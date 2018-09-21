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Полузащитник сборной России Александр Головин впервые сыграл за «Монако»

Головин впервые сыграл за «Монако»
Eurosport

1 час назад

Саша не отметился результативными действиями.

Головин перешел в «Монако» в июле, но впервые вышел на поле в красно-белой футболке только 21 сентября. Александр получил травму и восстановился лишь к игре чемпионата Франции против «Нима». 22-летний полузащитник вышел на замену на 73-й минуте, но не отметился результативными действиями.

Возможно, лучше получится 25 сентября, когда «Монако» встретится с «Анже».

Матч с «Нимом» завершился вничью – 1:1. У монегасков забил Радамель Фалько.

  • Головин перешел в «Монако» летом за 30 млн евро. Больше за русских футболистов еще не платили.
  • На ЧМ-2018 Головин провел 5 матчей, забил гол и сделал 2 ассиста.
  • «Монако» после шести туров набрал лишь 6 очков и занимает 15 место.

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