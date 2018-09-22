Бартон: «Неймар – не футбольный, а маркетинговый феномен, как Ким Кардашьян»

Бывший полузащитник «Ньюкасла» Джоуи Бартон не считает страйкера «ПСЖ» Неймара выдающимся игроком.

«Неймар – Ким Кардашьян от мира футбола. Он не лучший игрок в мире, в чем мы убедились в России. Он не на одном уровне с Криштиану Роналду и Лионелем Месси, впереди Неймара полно игроков.

Неймар – не футбольный феномен, а маркетинговый, как Кардашьян. Когда мой сын играет в футбол, он хочет быть как лучшие футболисты – Роналду, Месси, Мо Салах. Но уж точно не как Неймар или Харри Кейн.

Мы не произносим имя Неймара у себя дома», – приводит слова Бартона Goal со ссылкой на L'Equipe.

Помимо «Ньюкасла», Бартон выступал за «Манчестер Сити», «КПР», «Марсель» и другие клубы.

Неймар на старте чемпионата Франции-2018/19 провел 4 игры, забил 4 гола и отдал одну голевую передачу.

Ты ударишься о клавиатуру, увидев свежий трюк Неймара. Это просто анриал

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