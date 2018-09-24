BBC: УЕФА возобновил расследование по «ПСЖ», связанное с нарушением финансового фэйр-плей

УЕФА возобновил расследование в отношении «ПСЖ». Дело касается нарушения правил финансового фэйр-плей.

Летом текущего года парижане были освобождены от обвинений в нарушении ФФП, но, по данным BBC, это решение будет пересмотрено.

Согласно правилам ФФП, клубы обязаны уравновешивать доходы и расходы.

«ПСЖ» в 2017 году приобрел Неймара за 222 млн евро и взял в аренду Килиана Мбаппе с правом последующего выкупа.

Суммарно трансфер Мбаппе обошелся парижанам в 180 млн евро.

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