Getty Images
BBC: УЕФА возобновил расследование по «ПСЖ», связанное с нарушением финансового фэйр-плей
Справедливость восторжествует?
УЕФА возобновил расследование в отношении «ПСЖ». Дело касается нарушения правил финансового фэйр-плей.
Летом текущего года парижане были освобождены от обвинений в нарушении ФФП, но, по данным BBC, это решение будет пересмотрено.
- Согласно правилам ФФП, клубы обязаны уравновешивать доходы и расходы.
- «ПСЖ» в 2017 году приобрел Неймара за 222 млн евро и взял в аренду Килиана Мбаппе с правом последующего выкупа.
- Суммарно трансфер Мбаппе обошелся парижанам в 180 млн евро.
«Финансовый фэйр-плей мертв». Глава Ла Лиги раскритиковал решение УЕФА по «ПСЖ»
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте