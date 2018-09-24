Getty Images

BBC: УЕФА возобновил расследование по «ПСЖ», связанное с нарушением финансового фэйр-плей

BBC: УЕФА возобновил расследование по «ПСЖ», связанное с нарушением финансового фэйр-плей
Eurosport

49 мин. назадОбновлено 33 мин. назад

Справедливость восторжествует?

УЕФА возобновил расследование в отношении «ПСЖ». Дело касается нарушения правил финансового фэйр-плей.

Летом текущего года парижане были освобождены от обвинений в нарушении ФФП, но, по данным BBC, это решение будет пересмотрено.

  • Согласно правилам ФФП, клубы обязаны уравновешивать доходы и расходы.
  • «ПСЖ» в 2017 году приобрел Неймара за 222 млн евро и взял в аренду Килиана Мбаппе с правом последующего выкупа.
  • Суммарно трансфер Мбаппе обошелся парижанам в 180 млн евро.

«Финансовый фэйр-плей мертв». Глава Ла Лиги раскритиковал решение УЕФА по «ПСЖ»

Будь в контакте со спортом

По теме

Чемпионат Франции

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Златан реализовал пенальти, друзья добавили «Сиэтлу» еще два гола

01:46
Популярные видео
Удары, штанги, дикие рикошеты и безумные спасения – все это было в матче «Филадельфии» и «Спортинга»
 773 просмотровВчера в 21:27
Увольнение доктора Лю и шоколадки на солнце. Топовые скандалы в «Спартаке» эпохи Карреры
2 086 просмотровВчера в 13:09
А еще вам может понравиться