Самюэль Это'О: «Неймар должен помогать защите. Тогда у «ПСЖ» будет шанс в Лиге чемпионов»

Бывший нападающий «Барселоны» и «Анжи» Самюэль Это'О дал совет страйкеру «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймару.

«Хотелось бы видеть, как Неймар возвращается в защиту, чтобы помочь своей команде. Да, Кавани возвращается в защиту, но это не дело, когда только один игрок помогает защитникам. Мбаппе тоже делает это, но ключевая фигура в «ПСЖ» – это Неймар. Если он будет играть дисциплинированно, за ним повторит вся команда.

Игроки «ПСЖ» должны играть как одна команда. Если все они будут защищаться, у них появится шанс замахнуться на главные трофеи. Франция победила на чемпионате мира, потому что она отлично защищалась», – приводит слова Это'О Goal.

В первом матче группового этапа Лиги чемпионов-2018/19 «ПСЖ» на выезде уступил «Ливерпулю» – 2:3.

На старте чемпионата Франции-2018/19 парижане выиграли шесть матчей из шести.

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