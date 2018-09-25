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Александр Головин впервые выйдет в стартовом составе «Монако»
Теперь у «Анже» еще меньше шансов на ничью.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин впервые попал в стартовый состав команды Леонарду Жардима.
Головин выйдет на поле с первых минут в матче седьмого тура чемпионата Франции против «Анже».
- Россиянин перешел в «Монако» летом текущего года из ЦСКА за 30 млн евро.
- Монегасков впечатлило выступление Головина на чемпионате мира-2018, где сборная Россия дошла до 1/4 финала.
- В первых шести турах чемпионата Франции «Монако» набрал шесть очков.
Головин выбрал «Монако». Зря – нужно было ехать в топ-чемпионат
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