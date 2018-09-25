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Телевизионщики Франции вместо фото Александра Головина выставили какого-то Волан-де-Морта

Телевизионщики Франции вместо фото Головина выставили какого-то Волан-де-Морта
Eurosport

1 час назад

Разве что нос пририсовали.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин впервые вышел в стартовом составе монегасков.

Но во Франции пока еще не выучили, как выглядит Головин. Вот такое изображение сеть спортивных каналов beIN Sports поместила вместо фотографии Александра, когда представляла составы:

  • Счет в игре «Монако» – «Анже» открыли гости: отличился нападающий Стефан Баокен.
  • Головин перешел в «Монако» летом текущего года из ЦСКА после успешного выступления на ЧМ-2018.
  • Александр пропустил старт сезона-2018/19 из-за травмы.

(Фото: RabStol )

Головин выбрал «Монако». Зря – нужно было ехать в топ-чемпионат

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