Телевизионщики Франции вместо фото Александра Головина выставили какого-то Волан-де-Морта

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин впервые вышел в стартовом составе монегасков.

Но во Франции пока еще не выучили, как выглядит Головин. Вот такое изображение сеть спортивных каналов beIN Sports поместила вместо фотографии Александра, когда представляла составы:

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Головин перешел в «Монако» летом текущего года из ЦСКА после успешного выступления на ЧМ-2018.

Александр пропустил старт сезона-2018/19 из-за травмы.

(Фото: RabStol )

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