Le10sport: Дмитрий Рыболовлев продаст «Монако» и купит клуб в АПЛ

Миллиардер Дмитрий Рыболовлев наконец определился с перспективами своего французского актива.

Lesport10 утверждает, что функционер может выставить княжеский клуб на продажу до завершения сезона-2018/19. Отдельно подчеркнуто, что причина продажи не кроется в недовольстве Рыболовлева финансовыми показателями клуба.

После сделки по «Монако» Дмитрий планирует приобрести клуб из АПЛ. На монегасков пока претендуют два кандидата – инвесторы из США и ОАЭ.

Под руководством Рыболовлева «Монако» выиграл чемпионат Франции-2016/17 и дошел до полуфинала ЛЧ.

Но сейчас в таблице Лиги 1 «монегаски» плетутся на 16-й строчке.

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