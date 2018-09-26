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Le10sport: Дмитрий Рыболовлев продаст «Монако» и купит клуб в АПЛ

Le10sport: Рыболовлев продаст «Монако» и купит клуб в АПЛ
Eurosport

43 мин. назадОбновлено 35 мин. назад

Но дело не в деньгах.

Миллиардер Дмитрий Рыболовлев наконец определился с перспективами своего французского актива.

Lesport10 утверждает, что функционер может выставить княжеский клуб на продажу до завершения сезона-2018/19. Отдельно подчеркнуто, что причина продажи не кроется в недовольстве Рыболовлева финансовыми показателями клуба.

После сделки по «Монако» Дмитрий планирует приобрести клуб из АПЛ. На монегасков пока претендуют два кандидата – инвесторы из США и ОАЭ.

  • Под руководством Рыболовлева «Монако» выиграл чемпионат Франции-2016/17 и дошел до полуфинала ЛЧ.
  • Но сейчас в таблице Лиги 1 «монегаски» плетутся на 16-й строчке.

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