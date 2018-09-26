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Le10sport: Дмитрий Рыболовлев продаст «Монако» и купит клуб в АПЛ
Но дело не в деньгах.
Миллиардер Дмитрий Рыболовлев наконец определился с перспективами своего французского актива.
Lesport10 утверждает, что функционер может выставить княжеский клуб на продажу до завершения сезона-2018/19. Отдельно подчеркнуто, что причина продажи не кроется в недовольстве Рыболовлева финансовыми показателями клуба.
После сделки по «Монако» Дмитрий планирует приобрести клуб из АПЛ. На монегасков пока претендуют два кандидата – инвесторы из США и ОАЭ.
- Под руководством Рыболовлева «Монако» выиграл чемпионат Франции-2016/17 и дошел до полуфинала ЛЧ.
- Но сейчас в таблице Лиги 1 «монегаски» плетутся на 16-й строчке.
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