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Представитель президента «Монако»: «Рыболовлев не планирует продавать свою долю»

Представитель президента «Монако»: «Рыболовлев не планирует продавать свою долю»
Eurosport

1 час назад

Быстренько среагировал.

Русский бизнесмен и президент «Монако» Дмитрий Рыболовлев отреагировал на слухи о продаже клуба.

«Слухи о якобы ведущихся акционером «Монако» Дмитрием Рыболовлевым переговорах о продаже его доли в монегасском клубе и о возможных планах по покупке футбольного клуба в Английской премьер-лиге не соответствуют действительности.

Рыболовлев не планирует продавать свою долю в «Монако», считает этот проект важным и успешным, уверен в его дальнейших перспективах», – рассказал ТАСС представитель функционера.

  • Рыболовлев возглавил клуб в декабре 2011 года.
  • С «Монако» он выиграл чемпионат Франции и дошел до полуфинала ЛЧ.

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