Нападающий «ПСЖ» Неймар придумал новое горячее движение и одурачил сразу двух игроков «Реймса»

«ПСЖ» в матче седьмого тура Лиги 1 проехался по «Реймсу» – 4:1. Один из мячей на себя записал лидер и звезда парижан Неймар.

Помимо гола, бразилец как всегда отметился безупречной техникой и скиллами: в одном из эпизодов он в пару движений развернул и оставил позади сразу двух соперников.

На счету Нея 5 голов и 3 ассиста – он второй по полезности игрок Лиги 1 после Флориана Товена из «Марселя».

«ПСЖ» непобедим во Франции – 7 из 7 при разнице мячей плюс 16.

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