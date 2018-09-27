Eurosport
Защитник «Тулузы» повторил финт Стивена Джеррарда, поскользнувшись с мячом перед своими воротами
Вряд ли коуч «Рейнджерс» гордится таким наследием.
«Тулуза» проиграла «Сент-Этьену» в рамках седьмого тура Лиги 1. Встреча закончилась 2:3 и запомнилась благодаря неудаче Ибраима Сангаре.
Деф «фиалок» получил мяч, развернулся в сторону ворот соперника, занес шаг и рухнул на газон. Ситуацией воспользовался Оле Кристиан Сельнес, но тоже распластался на поле, потому что лежавший соперник игрок мстительно схватил его за пятку.
В финале невероятно неловкого эпизода гол «Тулузе» забил Реми Кабелла.
- «Сент-Этьен» – обитатель шестой строчки таблицы Лиги 1 с 12 очками.
- «Тулуза» – седьмая с 11 баллами.
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