Защитник «Тулузы» повторил финт Стивена Джеррарда, поскользнувшись с мячом перед своими воротами

«Тулуза» проиграла «Сент-Этьену» в рамках седьмого тура Лиги 1. Встреча закончилась 2:3 и запомнилась благодаря неудаче Ибраима Сангаре.

Деф «фиалок» получил мяч, развернулся в сторону ворот соперника, занес шаг и рухнул на газон. Ситуацией воспользовался Оле Кристиан Сельнес, но тоже распластался на поле, потому что лежавший соперник игрок мстительно схватил его за пятку.

В финале невероятно неловкого эпизода гол «Тулузе» забил Реми Кабелла.

«Сент-Этьен» – обитатель шестой строчки таблицы Лиги 1 с 12 очками.

«Тулуза» – седьмая с 11 баллами.

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