Eurosport

Защитник «Тулузы» повторил финт Стивена Джеррарда, поскользнувшись с мячом перед своими воротами

Защитник «Тулузы» повторил финт Джеррарда, поскользнувшись с мячом перед своими воротами
Eurosport

12 мин. назад

Вряд ли коуч «Рейнджерс» гордится таким наследием.

«Тулуза» проиграла «Сент-Этьену» в рамках седьмого тура Лиги 1. Встреча закончилась 2:3 и запомнилась благодаря неудаче Ибраима Сангаре.

Деф «фиалок» получил мяч, развернулся в сторону ворот соперника, занес шаг и рухнул на газон. Ситуацией воспользовался Оле Кристиан Сельнес, но тоже распластался на поле, потому что лежавший соперник игрок мстительно схватил его за пятку.

В финале невероятно неловкого эпизода гол «Тулузе» забил Реми Кабелла.

  • «Сент-Этьен» – обитатель шестой строчки таблицы Лиги 1 с 12 очками.
  • «Тулуза» – седьмая с 11 баллами.

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube

По теме

Чемпионат Франции

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Команды Вильи и Швайнштайгера забили аж 2 гола, хотя на картофельном поле сделать это было непросто

02:30
Популярные видео
Завал на женском ЧМ по велоспорту, в результате которого одна из девушек снимала велосипед с головы
 459 просмотров6 ч
«Я уже на одном уровне с Месси и Роналду». Настоящие The лучшие, а не этот ваш Модрич
6 629 просмотров25/09 в 12:53
А еще вам может понравиться