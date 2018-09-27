Алвес встал на каблуки, заправил футболку в трусы и исполнил походку от бедра круче Кары Делевинь
Девушкам стоит поучиться.
Защитник «ПСЖ» Дани Алвес взял обувь у подруги-модели Джоаны Санс и примерил ее на видео.
После того, как футболист не без труда надел туфли с высокими и тонкими каблуками, он прошелся до окна типичной модельной походкой.
«Неделя моды, я готов это исполнить ради моей любимой», – написал Алвес в инстаграме.
- Алвес встречается с Санс с 2015 года.
- До Джоаны он 3 года был в браке с Динорой Сантана, которая родила ему двоих детей, и актрисой Таишей Карвальо.
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