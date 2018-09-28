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Abendzeitung: «Бавария» хочет приобрести Флориана Товена на замену Франку Рибери и Арьену Роббену

Abendzeitung: «Бавария» хочет приобрести Товена на замену Рибери и Роббену
Eurosport

2 ч. назад

Мюнхенский клуб запасается французами.

«Бавария» продолжает поиск игроков для омолаживать состав. По данным немецкого издания Abendzeitung, «Бавария» проявляет интерес к полузащитнику «Марселя» Флориану Товену.

Провансальцы уже выкатили желаемый ценник – 80 млн евро. Немцы планируют усиливаться за счет молодых футболистов, так как у возрастных звезд клуба – Рибери и Роббена – зимой 2019 года истекают контракты.

  • 25-летний Товен забил шесть голов в семи матчах Лиги 1. Например, это на один больше, чем у Неймара.
  • Флориан почти всю карьеру провел в Лиге 1, исключением стал клуб АПЛ «Ньюкасл».

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