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«ПСЖ» вступил в коллаборацию с модельером из Индии и создал шедевральную одежду с лицами игроков

«ПСЖ» вступил в коллаборацию с модельером из Индии и создал шедевральную одежду с лицами игроков
Eurosport

43 мин. назад

Кто сказал, что футбол и фешен несовместимы?

Маниша Арора, кутюрье из Индии, вступила в коллаборацию с «ПСЖ» и создала одежду, которая точно понравятся болельщикам парижан. Модели уже представили яркие комплекты на подиуме Парижа 27 сентября.

Идейными вдохновителями девушки стали форварды клуба: Неймар, Эдинсон Кавани и Килиан Мбаппе. Их изображения нанесены на футболки и свитшоты салатовых, розовых и желтых оттенков.

Также одежду украшает лого клуба – в виде нашивок или голографических наклеек с сердечками девчачье-розового цвета.

Тьягу Силва и Марко Верратти тоже удостоились фешен-славы.

  • В 2017-м «ПСЖ» уже привлекал французский бренд KOCHÉ к созданию совместной коллекции одежды.
  • В 2018 году клуб представил комплекты формы от бренда Air Jordan.

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