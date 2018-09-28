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«ПСЖ» вступил в коллаборацию с модельером из Индии и создал шедевральную одежду с лицами игроков
Кто сказал, что футбол и фешен несовместимы?
Маниша Арора, кутюрье из Индии, вступила в коллаборацию с «ПСЖ» и создала одежду, которая точно понравятся болельщикам парижан. Модели уже представили яркие комплекты на подиуме Парижа 27 сентября.
Идейными вдохновителями девушки стали форварды клуба: Неймар, Эдинсон Кавани и Килиан Мбаппе. Их изображения нанесены на футболки и свитшоты салатовых, розовых и желтых оттенков.
Также одежду украшает лого клуба – в виде нашивок или голографических наклеек с сердечками девчачье-розового цвета.
Тьягу Силва и Марко Верратти тоже удостоились фешен-славы.
- В 2017-м «ПСЖ» уже привлекал французский бренд KOCHÉ к созданию совместной коллекции одежды.
- В 2018 году клуб представил комплекты формы от бренда Air Jordan.
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