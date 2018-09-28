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«Эй, режиссер, остановите пленку». Александр Головин спел Brainstorm на посвящении в «Монако»

«Эй, режиссер, остановите пленку». Головин спел Brainstorm на посвящении в «Монако»
Eurosport

1 час назад

Пелагея с Градским бы фыркнули.

Полузащитник «Монако» Александр Головин спел на посвящении в игроки монегасского клуба.

Русский футболист исполнил перед другими членами команды песню латвийской рок-группы Brainstorm «Ветер». Вы можете знать ее по строчкам припева «А я кричу: «Остановите пленку, это кино я уже смотрел.

Головин очень волновался, не попал, кажется, ни в одну ноту и пел в бутылку из-под минеральной воды. Остальные футболисты «Монако» хлопали в такт и подбадривали новичка.

  • Александр впервые появился в старте монегасков в матче с «Анжером» (0:1) и остался в запасе на игру с «Сент-Этьеном».
  • Полузащитник сборной России перешел в клуб из Монте-Карло за 30 миллионов евро из ЦСКА.

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