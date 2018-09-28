«Эй, режиссер, остановите пленку». Александр Головин спел Brainstorm на посвящении в «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин спел на посвящении в игроки монегасского клуба.

Русский футболист исполнил перед другими членами команды песню латвийской рок-группы Brainstorm «Ветер». Вы можете знать ее по строчкам припева «А я кричу: «Остановите пленку, это кино я уже смотрел.

Головин очень волновался, не попал, кажется, ни в одну ноту и пел в бутылку из-под минеральной воды. Остальные футболисты «Монако» хлопали в такт и подбадривали новичка.

Александр впервые появился в старте монегасков в матче с «Анжером» (0:1) и остался в запасе на игру с «Сент-Этьеном».

Полузащитник сборной России перешел в клуб из Монте-Карло за 30 миллионов евро из ЦСКА.

В «Юве» Роналду поставили на стульчик и заставили петь. Градский к нему бы не повернулся

Все-все-все главные истории в вашем телеграме