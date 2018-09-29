«ПСЖ» выиграл восьмой матч подряд и повторил рекорд чемпионата Франции

«ПСЖ» обыграл «Ниццу» со счетом 3:0 в матче восьмого тура чемпионата Франции. Победа стала восьмой для парижан на старте L-1.

«ПСЖ» повторил французский рекорд. Ранее достижение принадлежало «Лиллю», который выиграл восемь стартовых матчей в сезоне-1936/37.

Парижанам нужно обыграть в следующем туре «Лион», чтобы установить новое достижение.

Неймар оформил дубль в матче, еще один гол на счету Нкунку.

В этом сезоне парижане уже проигрывали – в Лиге чемпионов «Ливерпулю» (2:3).

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