Getty Images

«ПСЖ» выиграл восьмой матч подряд и повторил рекорд чемпионата Франции

«ПСЖ» выиграл восьмой матч подряд и повторил рекорд чемпионата Франции
Eurosport

1 час назад

Даешь 38 побед в чемпионате.

«ПСЖ» обыграл «Ниццу» со счетом 3:0 в матче восьмого тура чемпионата Франции. Победа стала восьмой для парижан на старте L-1.

«ПСЖ» повторил французский рекорд. Ранее достижение принадлежало «Лиллю», который выиграл восемь стартовых матчей в сезоне-1936/37.

  • Парижанам нужно обыграть в следующем туре «Лион», чтобы установить новое достижение.
  • Неймар оформил дубль в матче, еще один гол на счету Нкунку.
  • В этом сезоне парижане уже проигрывали – в Лиге чемпионов «Ливерпулю» (2:3).

На YouTube спорт особенно хорош

По теме

Чемпионат Франции

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Вынужденная замена. Зидан, Гамула и еще 3 тренера для «МЮ»

02:44
Популярные видео
Ставки за 300. «Ливерпуль» и «Челси» порадуют голами, «Реал» и «Атлетико» засушат игру
1 788 просмотров13 ч
Переоцененный Погба, недооцененный Ротенберг и другие игроки с неадекватным рейтингом в FIFA 19
7 274 просмотровВчера в 15:32
А еще вам может понравиться