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«ПСЖ» выиграл восьмой матч подряд и повторил рекорд чемпионата Франции
Даешь 38 побед в чемпионате.
«ПСЖ» обыграл «Ниццу» со счетом 3:0 в матче восьмого тура чемпионата Франции. Победа стала восьмой для парижан на старте L-1.
«ПСЖ» повторил французский рекорд. Ранее достижение принадлежало «Лиллю», который выиграл восемь стартовых матчей в сезоне-1936/37.
- Парижанам нужно обыграть в следующем туре «Лион», чтобы установить новое достижение.
- Неймар оформил дубль в матче, еще один гол на счету Нкунку.
- В этом сезоне парижане уже проигрывали – в Лиге чемпионов «Ливерпулю» (2:3).
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