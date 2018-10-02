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Paris United: «ПСЖ» предложил Рабьо 7,2 млн евро в год, но мама игрока требует все 10 млн евро

Paris United: «ПСЖ» предложил Рабьо 7,2 млн евро в год, но его мама требует все 10
Eurosport

2 ч. назад

Научилась у папы Неймара.

«ПСЖ» продолжает переговоры с полузащитником Адриеном Рабьо по новому контракту. Французский клуб готов платить футболисту 7,2 млн евро в год плюс 3 млн бонусами.

Но стороны пока не согласовали финансовую часть сделки, поскольку мама футболиста требует 10 млн евро в год и еще 10 млн в качестве подъемных. Из-за тяжелых переговоров у Рабьо испортились отношения со спортивным директором «ПСЖ» Антеру Энрике, сообщает Paris United.

  • Контракт Адриена истекает летом 2019 года.
  • На футболиста претендуют «Барселона», «Ливерпуль» и «Ювентус».

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