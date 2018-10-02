Paris United: «ПСЖ» предложил Рабьо 7,2 млн евро в год, но мама игрока требует все 10 млн евро

«ПСЖ» продолжает переговоры с полузащитником Адриеном Рабьо по новому контракту. Французский клуб готов платить футболисту 7,2 млн евро в год плюс 3 млн бонусами.

Но стороны пока не согласовали финансовую часть сделки, поскольку мама футболиста требует 10 млн евро в год и еще 10 млн в качестве подъемных. Из-за тяжелых переговоров у Рабьо испортились отношения со спортивным директором «ПСЖ» Антеру Энрике, сообщает Paris United.

Контракт Адриена истекает летом 2019 года.

На футболиста претендуют «Барселона», «Ливерпуль» и «Ювентус».

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