«Монпелье» забил гол мечты Пепа Гвардиолы: 55 секунд владения, 21 пас, 9 игроков

«Монпелье» обыграл «Ним» в матче чемпионата Франции-2018/19 со счетом 3:0. Третий гол «паладины» забили после чудесной комбинации.

Команда в течение минуты владела мячом, не сделав ни одного неточного паса, и задействовала почти всех игроков «Монпелье». Голевое касание на свой счет записал нападающий хозяев Гаэтан Лаборд.

Лаборд перешел летом из «Бордо» и в семи матчах забил два мяча.

«Монпелье» занимает третье место в таблице Лиги 1 после восьми туров. Отставание от «ПСЖ» составляет 9 очков.

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