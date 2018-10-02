twitter

«Монпелье» забил гол мечты Пепа Гвардиолы: 55 секунд владения, 21 пас, 9 игроков

«Монпелье» забил гол мечты Гвардиолы: 55 секунд владения, 21 пас, 9 игроков
Eurosport

1 час назад

Идеально расчертили.

«Монпелье» обыграл «Ним» в матче чемпионата Франции-2018/19 со счетом 3:0. Третий гол «паладины» забили после чудесной комбинации.

Команда в течение минуты владела мячом, не сделав ни одного неточного паса, и задействовала почти всех игроков «Монпелье». Голевое касание на свой счет записал нападающий хозяев Гаэтан Лаборд.

  • Лаборд перешел летом из «Бордо» и в семи матчах забил два мяча.
  • «Монпелье» занимает третье место в таблице Лиги 1 после восьми туров. Отставание от «ПСЖ» составляет 9 очков.

Добавь огнища в новостную ленту и подпишись на Eurosport.ru в Яндекс.Дзен

По теме

Чемпионат Франции

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Фееричная концовка матча Бёрдена и Ляна: парни поочередно ставили друг другу снукер

02:29
Популярные видео
«Я видел у игроков разную реакцию на поражение от «Вест Хэма». Моуринью настраивается на ЛЧ
5 471 просмотров3 ч
Серена топлес поет I Touch Myself
 346 просмотров3 ч
А еще вам может понравиться