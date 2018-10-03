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Бразильский форвард Неймар – о вылете с ЧМ: «Я больше не плачу – нужно двигаться дальше»

Неймар – о вылете с ЧМ: «Я больше не плачу – нужно двигаться дальше»
Eurosport

53 мин. назад

Да, Ней, пора бы уже.

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар рассказал о физическом состоянии и признался, что тяжело переживал вылет сборной с чемпионата мира.

«Я согласен с тренером, что не набрал 100–процентную форму. Это нормально, на пик нужно выходить в феврале-марте. Я ищу лучшую форму и стараюсь становиться лучше.

На чемпионате мира мне пришлось многое перенести, но я сделал все, чтобы играть в сборной Бразилии. Мне было очень грустно, когда наша команда так рано закончила выступление в России. Но я больше не плачу – нужно двигаться дальше», – цитирует Неймара ESPN.

  • На ЧМ-2018 сборная Бразилии вылетела на стадии четвертьфинала.
  • Неймар на турнире забил 2 мяча и сделал 2 ассиста.

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