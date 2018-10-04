Мемфис Депай снял рэп-клип в Гане. Теперь он помогает слепым африканским детям

Звезда «Лиона» Мемфис Депай представил в инстаграме новый сингл. Да, он еще и музыкант.

«Представляю всем вам два моих новых увлечения и новые проекты. Сингл AKWAABA сделан мной, [рэпером] Винне, [певицей] Наной Фофи и [продюсером] Рассом Кингом. Трек родился из путешествия, в котором я вернулся к ганским корням», – написал Депай в инстаграме.

Песню уже можно послушать в Spotify. Она называется AKWAABA – «Добро пожаловать» на ганском языке.

Кроме того, артисты сняли клип в африканской стране. Они посетили слепых и глухих детей в Гане. В видео также появляется хор незрячих юных певцов, причем, как уверяет описание, их приглашение было инициативой Мемфиса.

Все доходы от сингла пойдут на помощь ребятам. Для этого Депай основал «Фонд Мемфиса». «Я стремлюсь к тому, чтобы вдохновлять людей. Что может быть лучше, чем создание фонда, который будет помогать миру деньгами и просвещать через ту страсть, которую я несу в музыке. Это только начало, дальше – больше», – пообещал футболист.

Депай вырос в Голландии, Гана – родина его отца, который бросил семью, когда мальчику было 4. Поэтому на майке футболиста сзади написано «Мемфис» вместо фамилии – игрок не хочет иметь ничего общего с родителем. В этой африканской стране вингер «Лиона» провел каникулы, местные медиа зафиксировали его прилет еще в июне 2018 года, когда в России начинался чемпионат мира.

Кроме клипа Депай снял на родине папы еще и получасовой документальный фильм, который называется «Memphis: the Genesis». Его покажут на нидерландском Fox Sports 1 5 октября в самый прайм – в 19:00. «Я не из тех, кто прилетает на пять дней, делает детишек счастливыми и никогда больше не возвращается. Нам нужно любить друг друга, как братьев и сестер, и двигать планету вперед», – пацифистски сказал Мемфис в трейлере.

Раньше у Депая уже был опыт в хип-хопе. В июне 2017-го он записал фристайл в Лос-Анджелесе вместе с партнером по сборной Голландии и тогдашним лидером московского «Спартака» Куинси Промесом. Но в том видео не было ничего про Гану, Африку или корни – стереотипный ролик, будто телепортировавшийся из 90-х, с золотыми часами, цепями и дорогим автомобилями.

Прошел год, и Мемфис, конечно, сильно изменился за эти 12 месяцев.

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