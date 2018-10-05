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«Марсель» – город, в котором царит СПИД». «Лион» оштрафован за оскорбительные листовки фанатов

«Марсель» – город, в котором царит СПИД». «Лион» оштрафован за оскорбительные листовки фанатов
Eurosport

1 час назад

Фанаты «ткачей» снова отличились.

Профессиональная футбольная лига Франции провела расследование по поводу акции фанатской группировки «Лиона» Bad Gones на матче с «Марселем» в рамках восьмого тура чемпионата Франции.

Болельщики распространили листовки, в которых говорилось, что «Марсель» – город, в котором царит СПИД. Дисциплинарная комиссия L-1 оштрафовала «Лион» на 10 тысяч евро.

  • «Лион» победил «Марсель» со счетом 4:2.
  • Французский клуб был оштрафован на 100 тысяч евро и наказан одним матчем без зрителей в еврокубках после беспорядков в игре с ЦСКА в плей-офф Лиги Европы-2017/18.

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