Eurosport
Игроки «Ниццы» так долго передавали друг другу мяч на пустые ворота, что все клоунски запороли
Был бы Балотелли, он бы забил.
5 октября «Тулуза» и «Ницца» скатали ничью (1:1) в рамках девятого тура Лиги 1.
Счет мог получиться более солидным, если бы не невероятно нелепый перфоманс от футболистов «Ниццы».
Сначала игрок ривьерского клуба попал в роскошнейшую ситуацию: кипер «Тулузы» оказался вне штрафной, как и его остальные 10 партнеров. Вместо простейшего выстрела по воротам он дождался соперника, пофинтил перед ним, отдал подбежавшему партнеру в центр, тот неубедительно катнул мяч вправо, с ним прямо на дефа «Тулузы» побежал третий игрок «Ниццы». Возня закончилась выносом мяча из штрафной.
- «Тулуза» занимает седьмую строчку таблицы Лиги 1.
- «Ницца» барахтается на десятой.
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