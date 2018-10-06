Игроки «Ниццы» так долго передавали друг другу мяч на пустые ворота, что все клоунски запороли

5 октября «Тулуза» и «Ницца» скатали ничью (1:1) в рамках девятого тура Лиги 1.

Счет мог получиться более солидным, если бы не невероятно нелепый перфоманс от футболистов «Ниццы».

Сначала игрок ривьерского клуба попал в роскошнейшую ситуацию: кипер «Тулузы» оказался вне штрафной, как и его остальные 10 партнеров. Вместо простейшего выстрела по воротам он дождался соперника, пофинтил перед ним, отдал подбежавшему партнеру в центр, тот неубедительно катнул мяч вправо, с ним прямо на дефа «Тулузы» побежал третий игрок «Ниццы». Возня закончилась выносом мяча из штрафной.

«Тулуза» занимает седьмую строчку таблицы Лиги 1.

«Ницца» барахтается на десятой.

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