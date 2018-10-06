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Игроки «Ниццы» так долго передавали друг другу мяч на пустые ворота, что все клоунски запороли

Игроки «Ниццы» так долго передавали друг другу мяч на пустые ворота, что все клоунски запороли
Eurosport

24 мин. назад

Был бы Балотелли, он бы забил.

5 октября «Тулуза» и «Ницца» скатали ничью (1:1) в рамках девятого тура Лиги 1.

Счет мог получиться более солидным, если бы не невероятно нелепый перфоманс от футболистов «Ниццы».

Сначала игрок ривьерского клуба попал в роскошнейшую ситуацию: кипер «Тулузы» оказался вне штрафной, как и его остальные 10 партнеров. Вместо простейшего выстрела по воротам он дождался соперника, пофинтил перед ним, отдал подбежавшему партнеру в центр, тот неубедительно катнул мяч вправо, с ним прямо на дефа «Тулузы» побежал третий игрок «Ниццы». Возня закончилась выносом мяча из штрафной.

  • «Тулуза» занимает седьмую строчку таблицы Лиги 1.
  • «Ницца» барахтается на десятой.

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