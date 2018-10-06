Мбаппе прокинул мяч в домик капризному малышу, хотя тот даже не играл с папой Килианом

Страйкер «ПСЖ» Килиан Мбаппе не знает, что такое проигрывать: даже пиная мяч с дома ребенком, француз доводит дело до конца.

В интернете появились кадры, на которых Мбаппе пытается спровоцировать в малыше интерес к мячу, но ничего не выходит – тот отворачивается к стенке. Но Килиан все же завершает начатое и пробрасывает мячик ребенку между ног – оттачивать скилл нужно даже в таких ситуациях.

В чемпионате Франции-2018/19 Мбаппе провел четыре матча, забил четыре мяча и отдал четыре голевых передачи.

Прошедшим летом Килиан был признан лучшим молодым игроком чемпионата мира.

Неймар нахально прокинул мяч Килиану Мбаппе между ног, а потом радовался, как первоклашка

Важнейшие события спорта в вашей ленте новостей Вконтакте