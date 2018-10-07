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Ассист Александра Головина на Фалькао – герой ЧМ-2018 открыл счет голевым очкам во Франции

Ассист Головина на Фалькао – герой ЧМ-2018 открыл счет голевым очкам во Франции
Eurosport

9 мин. назадОбновлено Только что

Русский игрок постепенно адаптируется к Лиге 1.

В матче девятого тура чемпионата Франции-2018/19 встретились «Монако» и «Ренн».

На 49-й минуте монегаски, уступавшие в счете, выровняли положение благодаря голу Радамеля Фалькао. Голевую передачу оформил полузащитник сборной России Александр Головин.

  • В стартовых восьми матчах «Монако» набрал всего 6 очков (одна победа, 3 ничьи, 4 поражения).
  • Головин перешел в «Монако» из ЦСКА за 30 млн евро.

Телевизионщики Франции вместо фото Александра Головина выставили какого-то Волан-де-Морта

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