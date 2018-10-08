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Килиан Мбаппе положил «Лиону» 4 мяча за 13 минут. Вот кто тащит «ПСЖ», а не какой-то там Неймар
Этот парень затмит Месси и Криша.
В матче девятого тура чемпионата Франции-2018/19 «ПСЖ» на своем поле разгромил «Лион» – 5:0.
Счет в игре открыл Неймар – бразилец реализовал пенальти, заработанный Килианом Мбаппе.
Во втором тайме Мбаппе забивал исключительно сам. На 61-й минуте лучший молодой игрок ЧМ-2018 пробил Антони Лопеса мощным ударом от штанги.
На 66-й – замкнул прострел на пустые ворота в исполнении Маркиньоса.
Еще через 3 минуты парижане убежали в контратаку, и Килиан реализовал буллит, воспользовавшись пасом Неймара.
Избиение «Лиона» довершил еще один смачный страйк Мбаппе. Француз оформил покер за 13 минут!
- Обе команды завершали матч в меньшинстве: у «ПСЖ» красную карточку получил Преснель Кимпембе, у «Лиона» – Люка Тусар.
- «ПСЖ» на старте чемпионата Франции выиграл 9 матчей из десяти при разнице мячей 32-6.
Ты ударишься о клавиатуру, увидев свежий трюк Неймара. Это просто анриал
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