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«Монако» уволил Леонарду Жардима
Перемены в команде Головина.
Португалец Леонарду Жардим отправлен в отставку с поста главного тренера «Монако».
Об этом сообщил официальный сайт французской команды. В девяти турах сезона-2018/18 монегаски одержали всего одну победу и с шестью очками расположились на 18-й строчке.
- Жардим возглавил «Монако» летом 2014 года. В сезоне-2016/17 португалец привел монегасков к победе в чемпионате Франции.
- Летом в«Монако» перешел полузащитник сборной России Александр Головин, который уже стрельнул ассистом.
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