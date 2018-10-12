«Это не изменит мою жизнь, но изменит их». Килиан Мбаппе – о пожертвовании призовых с ЧМ

Французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе попал на обложку известного журнала Time. В интервью изданию он рассказал, почему пожертвовал призовые с ЧМ-2018 в помощь больным детям.

19-летний Килиан перевел 500 тысяч долларов (440 тысяч евро). «Это не изменит мою жизнь, но изменит их», – сказал француз.

На ЧМ-2018 Мбаппе отличился четырьмя голами за сборную Франции. Он стал вторым после Пеле тинейджером, забившем больше гола в одном матче плей-офф чемпионата мира.

А еще Килиан стал лучшим молодым игроком турнира.

В «ПСЖ» Мбаппе зарабатывает 1,5 млн евро в месяц.

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