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Экс-нападающий сборной Франции Тьерри Анри возглавил «Монако»
У Головина новый тренер.
Легендарный форвард «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри возглавил «Монако».
41-летний француз подписал контракт с монегасками до июня 2021 года.
- Тьерри сменил Леонарду Жардима, которого уволили на этой неделе.
- «Монако» занимает 18-е место в чемпионате Франции-2018/19, одержав в девяти матчах всего одну победу.
- Последним место работы Анри была сборная Бельгии. Он входил в тренерский штаб национальной команды, которая выиграла на ЧМ-2018 бронзовые медали.
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