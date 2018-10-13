Eurosport

Экс-нападающий сборной Франции Тьерри Анри возглавил «Монако»

Анри возглавил «Монако»
Eurosport

1 час назад

У Головина новый тренер.

Легендарный форвард «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри возглавил «Монако».

41-летний француз подписал контракт с монегасками до июня 2021 года.

  • Тьерри сменил Леонарду Жардима, которого уволили на этой неделе.
  • «Монако» занимает 18-е место в чемпионате Франции-2018/19, одержав в девяти матчах всего одну победу.
  • Последним место работы Анри была сборная Бельгии. Он входил в тренерский штаб национальной команды, которая выиграла на ЧМ-2018 бронзовые медали.
Eurosport в Одноклассниках

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках

По теме

Чемпионат Франции

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - «При подготовке к роли он посмотрел все бои Емельяненко». Искрометные факты про драки в кино

03:36
Популярные видео
Два дебютных гола Усэйна Болта в профессиональном футболе
8 896 просмотров23 ч
Гениальный матч от дуэта Малкин/Кессел: у Джино 3 ассиста, у Фила – хет-трик
1 192 просмотровВчера в 12:29
А еще вам может понравиться