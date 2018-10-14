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«В политике нужен новый стиль мышления. Экс-игрок «ПСЖ» Калу выиграл выборы мэра в Кот-д'Ивуаре

«В политике нужен новый стиль мышления. Экс-игрок «ПСЖ» выиграл выборы мэра в Кот-д'Ивуаре
Eurosport

33 мин. назад

Бонавентюр Калу пошел по стопам Джорджа Веа.

Новый виток произошел в карьере экс-форварда «ПСЖ» и сборной Кот-д`Ивуара.

Бонавантюр Калу был избран мэром ивуарийского города Вавуа.

Об этом 40-летний ивуариец сообщил в фейсбуке: «В политике нужен новый стиль мышления. У конкурентов больше не выйдет вывести конкурентов из предвыборной гонки грязными методами. Я горжусь победой, но, прежде всего, горжусь ей, думая о своем отце, великом архитекторе.

  • Калу – обладатель Кубка УЕФА и двух Кубков Франции, а также чемпион Кот-д`Ивуара.
  • Футболист Саломон Калу – родной брат Бонавантюра.
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