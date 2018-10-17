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Mundo Deportivo: игрок «ПСЖ» Неймар вновь попросился в «Барселону», и теперь каталонцы не против
Возвращение бразильца стало реальнее.
Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар по-прежнему хочет вернуться в «Барселону».
Как сообщает Mundo Deportivo, после переезда в Париж бразилец уже несколько предлагал «Барсе» вернуть его.
Первоначально в Каталонии отнеслись к раскаянию Неймара без интереса, но, по новым данным испанского издания, теперь обратный трансфер Нея в «Барсу» уже не выглядит невозможным.
- Неймар перешел в «ПСЖ» летом 2017 года за 222 млн евро.
- Первый сезон во французской команде принес Нею два титула: золотую медаль национального чемпионата и значок победителя Кубка Лиги.
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