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Mundo Deportivo: игрок «ПСЖ» Неймар вновь попросился в «Барселону», и теперь каталонцы не против

Mundo Deportivo: Неймар вновь попросился в «Барселону», и теперь каталонцы не против
Eurosport

19 мин. назад

Возвращение бразильца стало реальнее.

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар по-прежнему хочет вернуться в «Барселону».

Как сообщает Mundo Deportivo, после переезда в Париж бразилец уже несколько предлагал «Барсе» вернуть его.

Первоначально в Каталонии отнеслись к раскаянию Неймара без интереса, но, по новым данным испанского издания, теперь обратный трансфер Нея в «Барсу» уже не выглядит невозможным.

  • Неймар перешел в «ПСЖ» летом 2017 года за 222 млн евро.
  • Первый сезон во французской команде принес Нею два титула: золотую медаль национального чемпионата и значок победителя Кубка Лиги.

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