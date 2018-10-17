Анри 5 минут отвечал на английском на пресс-конференции в «Монако» и только потом спохватился

Тьерри Анри впервые встретился с прессой в роли главного тренера «Монако».

Тренер настолько свыкся с англоязычными собеседниками на Sky Sports, что во время пресс-конференции позабыл, что может изъясняться с местной прессой на родном языке. К сожалению, он это понял, когда уже 5 минут общался на английском, а переводчик приводил его слова по-французски.

Анри сменил в должности тренера «Монако» Леонардо Жардима, который был уволен в связи с неудовлетворительными результатами.

Пока монегаски грустненько обитают на 18-й строчке Лиги 1.

За «Монако» выступает экс-футболист ЦСКА Александр Головин.

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере