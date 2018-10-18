Eurosport

Джанлуиджи Буффон: «Дани Алвес сказал мне в душе, что обменял бы 3 победы в ЛЧ на одну мою на ЧМ»

Буффон: «Алвес сказал мне в душе, что обменял бы 3 победы в ЛЧ на одну мою на ЧМ»
Eurosport

14 мин. назад

Нам срочно нужны эти кадры.

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон поделился интересным инсайдом из клубной душевой.

«Несколько дней назад принимали душ с моим другом Дани Алвесом. Он посмотрел на меня и произнес: «Джиджи, когда я на тебя смотрю, то завидую твоей победе на чемпионате мира – за нее я бы отдал тебе три свои Лиги чемпионов!», – процитировал
откровение кипера «ПСЖ».
  • Буффон взял золото на ЧМ-2006 в Германии.
  • Дани Алвес перешел в парижский клуб в 2017 году, Джиджи – летом 2018-го.

Eurosport в Одноклассниках

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках

По теме

Чемпионат Франции

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Золотое выступление Трубниковой на ЮОИ – новое поколение российских гимнасток набирает высоту

01:11
Популярные видео
«Касатки» больше и сильнее «пингвинов». Малкин и Кросби познали это на собственной шкуре
1 014 просмотров11 ч
Игроки «Нэшвилла» растерзали «Миннесоту» – даже Хищник проявлял больше жалости к жертвам
1 195 просмотров16/10 в 17:14
А еще вам может понравиться