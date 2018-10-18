Eurosport
Джанлуиджи Буффон: «Дани Алвес сказал мне в душе, что обменял бы 3 победы в ЛЧ на одну мою на ЧМ»
Нам срочно нужны эти кадры.
Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон поделился интересным инсайдом из клубной душевой.
«Несколько дней назад принимали душ с моим другом Дани Алвесом. Он посмотрел на меня и произнес: «Джиджи, когда я на тебя смотрю, то завидую твоей победе на чемпионате мира – за нее я бы отдал тебе три свои Лиги чемпионов!», – процитировал
откровение кипера «ПСЖ».
- Буффон взял золото на ЧМ-2006 в Германии.
- Дани Алвес перешел в парижский клуб в 2017 году, Джиджи – летом 2018-го.
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