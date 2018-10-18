Джанлуиджи Буффон: «Дани Алвес сказал мне в душе, что обменял бы 3 победы в ЛЧ на одну мою на ЧМ»

Голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон поделился интересным инсайдом из клубной душевой.

«Несколько дней назад принимали душ с моим другом Дани Алвесом. Он посмотрел на меня и произнес: «Джиджи, когда я на тебя смотрю, то завидую твоей победе на чемпионате мира – за нее я бы отдал тебе три свои Лиги чемпионов!», – процитировалоткровение кипера «ПСЖ».