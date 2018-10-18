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Тьерри Анри: «Пеп – пример для меня. Если он начнет говорить о футболе, то не уснет»

Анри: «Пеп – пример для меня. Если он начнет говорить о футболе, то не уснет»
Eurosport

1 час назад

Ожидаемо.

Новый коуч «Монако» Тьерри Анри рассказал о том, кто его вдохновляет среди тренеров.

«Я многому научился у тех, с кем работал, вне зависимости от того, испытывали ли они меня или что-то делали неправильно.

Арсен перевернул мое мышление по поводу многих вещей: как быть профессионалом, как себя вести. Ты учишься у других, но нужно еще добавлять что-то от себя. Пеп – один из таких примеров для меня. Я переучился играть в футбол, когда он меня тренировал в «Барселоне».

Если начать говорить с Пепом о футболе, он не ляжет спать: ты будешь засыпать, а он продолжит рядом с тобой рассуждать об игре. Он на голову выше остальных в футболе», – передает beIN слова Тьерри Анри.

  • Пост главного тренера «Монако» – первый вызов для Анри в качестве главного тренера.
  • На ЧМ-2018 француз работал в штабе сборной Бельгии.
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