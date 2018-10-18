Головин: «Русских за границей особо не ждут. Думают, что мы либо пьем, либо играем ради денег»

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал об отношении к русским игрокам со стороны европейских клубов.

«Русских [за границей] особо не ждут, нас особо не любят за рубежом, особенно футболистов. Создается впечатление [о нас], что либо пьют, либо играют без мотивации, либо ради денег», – сказал Головин во время стрима, где он играл в PUBG и отвечал на вопросы болельщиков.

Летом 2018-го Головин за 30 млн евро перешел в «Монако» из ЦСКА.

PUBG (PlayerUnknown’s Battlegrounds) – многопользовательская онлайн-игра в жанре королевской битвы.

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