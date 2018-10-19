AS: Неймар через суд требует с «Барсы» 28,6 млн евро, «Барса» с игрока – 75 млн

Нападающий «ПСЖ» Неймар намерен через суд взыскать с «Барселоны» выплату бонуса в размере 28,6 миллиона евро, в то время как испанский клуб требует с бразильца компенсацию в размере 75 миллионов евро.

Летом прошлого года представители бразильского нападающего воспользовались опцией в его контракте с «Барселоной», выкупив игрока за фиксированную сумму – 222 млн евро, после чего он перешел в «ПСЖ» в статусе свободного агента.

По данным AS, Неймару спустя год после продления контракта с «Барселоной» до 2021 года полагался бонус в размере 40 млн евро. Данная сумма должна была быть выплачена игроку двумя траншами. Первую часть (14 млн) Неймар получил, второй платеж (26 млн) должен был упасть на счет бразильца позднее, но этого так и не последовало.

Неймар требует от «сине-гранатовых» выплатить оставшуюся часть бонуса и компенсацию за задержку выплаты в размере 2,6 миллиона евро.

При этом «Барселона» выступает в суде со встречным иском, по которому требует с Неймара 75 млн евро (включая 9 млн штрафа за разрыв контракта).

Бразилец продлил контракт с «Барсой» в июле 2016 года, а уже следующим летом переехал в Париж.

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