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Марсело выдал сказочный заброс через полполя на Дембеле, после которого нельзя было не забить
Такие передачи не всегда раздавал даже Хави.
«Лион» встретился с «Нимом» в матче десятого тура чемпионата Франции-2018/19.
Счет в игре открыл нападающий «Лиона» Мусса Дембеле, воспользовавшись богическим ассистом капитана команды Марсело. Радиоуправляемость таких передач навевает воспоминания о лучших годах Сеска Фабрегаса или Хави.
- «Лион» победил со счетом 2:0.
- В турнирной таблице Лиги 1 «ткачи» вспорхнули с шестого места на третье.
- В прошедшем сезоне «Лион» финишировал третьим и пробился в групповой этап Лиги чемпионов.
Ты ударишься о клавиатуру, увидев свежий трюк Неймара. Это просто анриал
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