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Марсело выдал сказочный заброс через полполя на Дембеле, после которого нельзя было не забить

Марсело выдал сказочный заброс через полполя на Дембеле, после которого нельзя было не забить
Eurosport

26 мин. назад

Такие передачи не всегда раздавал даже Хави.

«Лион» встретился с «Нимом» в матче десятого тура чемпионата Франции-2018/19.

Счет в игре открыл нападающий «Лиона» Мусса Дембеле, воспользовавшись богическим ассистом капитана команды Марсело. Радиоуправляемость таких передач навевает воспоминания о лучших годах Сеска Фабрегаса или Хави.

  • «Лион» победил со счетом 2:0.
  • В турнирной таблице Лиги 1 «ткачи» вспорхнули с шестого места на третье.
  • В прошедшем сезоне «Лион» финишировал третьим и пробился в групповой этап Лиги чемпионов.

Ты ударишься о клавиатуру, увидев свежий трюк Неймара. Это просто анриал

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