Тьерри Анри уже поднимал «Монако» в 90-е. Тогда он влюбил Венгера и спровоцировал «Реал» на обман

Скромный «Палезо» из пригорода Парижа активно сотрудничал с «Монако» в середине 80-х. Каждый год монегаски на несколько недель приглашали команду на сборы в княжество, а гости предоставляли информацию о самых одаренных игроках академии. Ответственный за скаутинг молодежи «Монако» Арнольд Каталано узнал о таланте Тьерри Анри, когда ему было 12. Работники клуба наблюдали за прогрессом ребенка два года и не устояли после очередного бенефиса: в одном из матчей Тьерри забил шесть мячей.

Возраст препятствовал подписанию полноценного контракта, поэтому «Монако» заключил соглашение с отцом Тони. Клуб считался одним из самых богатых в стране, но неокрепший тинейджер и его родители не получили финансовых прелестей – только оплата поездок по маршруту Париж – Монте-Карло и карманные деньги. При этом Анри обязали закончить стажировку в академии «Клерфонтен», одном из филиалов элитной национальной академии, где воспитывали молодежь под сборную.

Тьерри АнриGetty Images

Во Франции «Монако» считали странным клубом и сомнительно к нему относились. Княжество, которое в основном населяли миллионеры-иностранцы; стадион, построенный на насыпи в акватории Средиземного моря; низкое налогообложение, из-за которого футболисты получали самые высокие зарплаты в чемпионате – с одной стороны, все это отталкивало простых французов. С другой – «Монако» неплохо представлял страну на международном уровне, благодаря Арсену Венгеру клуб дважды доходил до полуфинала Кубка Кубков.

Впервые Анри бросили в профессиональный спорт в начале сезона-1994/95 – на тот момент тинейджеру только исполнилось 17. На рискованный ход Венгера вынудили травмы атакующих игроков: бразилец Сонни Андерсон, от которого фанател Тьерри, остался без партнера в нападении. Риск не оправдался. После семи туров «Монако» лежал в трех очках от зоны вылета. Руководство не стало ждать чудес и уволило Венгера, который несколькими месяцами ранее отклонил предложение мюнхенской «Баварии».

Пришедший на место Арсена Жерар Банид поставил на опыт и усадил Анри в запас. Юный футболист вышел в старте только в последнем матче чемпионата, но жаловаться не мог: команда поднялась в зону Кубка УЕФА. В новом сезоне монегасков принял Жан Тигона, и положение Тьерри улучшилось: вингер вышел на поле 22 раза и освоился в команде. Отношения с Андерсоном вышли на новый уровень, Анри даже натягивал гетры выше колен, как бразилец. Вместе с партнерами француз рубился в приставку Sega и при любой возможности играл в баскетбол, подражая Майклу Джордану – Тьерри любил праздновать голы без эмоций.

За пару месяцев до 20-летия Анри выиграл чемпионат Франции и чемпионат Европы U-21, добрался до полуфинала Кубка УЕФА и получил звание лучшего молодого игрока года от France Football. «Я уверен, если он продолжит в том же духе, то попадет в состав национальной сборной на чемпионат мира», – тренер молодежки Раймон Доменек иногда давал точные прогнозы. Вокруг футболиста появились воздыхатели, медиа восхваляли – Анри нравилось такое внимание. А вот руководство «Монако» ситуация напрягала. Как оказалось, не зря.

Гнусную историю закрутил Майкл Базилевич – агент без лицензии, называвший себя советником топ-клубов. Хорват орудовал в основном в Испании и прославился провальным менеджментом Йохана Кройфа. Голландец не просто так сменил «Барселону» на «Лос-Анджелес Ацтекс»: футболист попал в финансовую яму. Провал не остановил Базилевича, он продолжил работу с суперклубами. Осенью 1996-го бизнесмен заседал на собрании руководства «Реала».

Обсуждался вопрос о приобретении игрока на левый фланг атаки. Анри подходил по всем параметрам: сверхперспективный юнец, способный давать результат незамедлительно. Майкл получил зеленый свет на переговоры, но отправился не к Тьерри, а к отцу Тони. Услышав про подъемные и представив, что сын станет первым французом в «Реале» после обладателя «Золотого мяча»-1958 Раймона Копы, папа поплыл.

Тьерри Анри, «Монако»Getty Images

Анри-старший соврал, что контракт с «Монако» заканчивается через восемь месяцев. После этого представители «Реала» вышли уже на самого Тьерри и положили на стол предварительное соглашение. Шокированный футболист сразу же позвонил отцу и получил указание ничего не подписывать. Оказалось, Тони зачем-то ездил еще в Барселону и Милан. Тьерри потерял доверие к папе, нанял адвоката, но сдуру все равно согласился на переход в зимнее трансферное окно, что привело к серьезным разбирательствам.

Президент монегасков Жан-Луи Кампора моментально наехал на главу мадридского клуба Лоренсо Санса и подал жалобу в ФИФА. Анри вывели из стартового состава и хотели выставить на трансфер летом 1997-го, но за игрока вступился коуч Тигана. Осенью, спустя девять месяцев, ФИФА оштрафовала «Реал» за незаконную сделку. Тьерри также оплатил взыскание и исправил косяк результативностью. Семь голов Анри помогли «Монако» пройти до полуфинала Лиги чемпионов.

В ЛЧ в составе «Монако» отжигал еще один янгстер – Давид Трезеге. Аргентинец по происхождению еле разговаривал по-французски. Анри помог Давиду влиться в новую атмосферу и приобрел хорошего друга, но медиа не верили в искренность взаимоотношений – парни конкурировали за заявку национальной сборной на домашнем ЧМ. В итоге на турнир попали оба, а 20-летний Тьерри с тремя голами стал лучшим бомбардиром команды.

Тьерри Анри, Давид Трезеге, сборная ФранцииGetty Images

После триумфа к Кампора обратился Венгер. Арсен мечтал приобрести Анри в пару Николя Анелька, Тьерри тоже хотел попробовать в Англии под руководством тренера, который выпустил его на поле в 17 лет. Но президент «Монако» четко обозначил позицию: продажа чемпионов мира Анри, Трезеге и Фабьена Бартеза невозможна.

Первую половину сезона-1998/99 Тьерри провалил: всего один гол в 19 матчах. Из-за травмы спины и плохой формы он даже вернулся в молодежную сборную и готовился к Олимпиаде в Сиднее вместо Евро-2000 в Бельгии и Голландии. Но Венгер по-прежнему верил в игрока и внушал ему, что он зря теряет время на фланге – его место в центре атаке. «Я выиграл чемпионат мира на фланге, меня знали как крайнего полузащитника, а Венгер не умолкал про центр нападения. Слова Арсена было трудно понять», – признавался Анри.

Арсен Венгер, Тьерри АнриGetty Images

В январе 1999-го на «Монако» вышел «Ювентус». На этот раз Кампора не препятствовал переговорам – Тьерри явно сдал, даже в первом сезоне он выступал результативнее. Перед подписанием контракта с туринцами футболист набрал Венгеру, но тренер «Арсенала» уже закрывал сделку по Нванкво Кану. С чистой совестью Анри отправился в команду, где его ждали Зинедин Зидан и Дидье Дешам, но в Серии А не пошло. Воссоединение с Арсеном случилось всего через восемь месяцев.

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