Getty Images
L`Equipe: Мбаппе с огромным перевесом обошел Неймара за звание любимчика фанатов «ПСЖ»
Извини, Ней, это выбор народа.
Голосование среди аудитории парижского клуба показало неожиданные результаты.
Компания Odoxa (Прим. Eurosport – французский аналог российского ВЦИОМ) провела исследование среди французов на тему, кто является самым популярным футболистом в «ПСЖ». Первое место с большим отрывом занял Килиан Мбаппе – 61% голосов. На втором скромно разместился Неймар (9%), на третьем – Эдинсон Кавани (7%), сообщил L`Equipe.
В феврале 2018 в результате аналогичного исследования бразилец взял первую строчку рейтинга – 28% голосов, а Килиан – вторую с 23%.
- Неймар признался, что рассматривает вариант с возвращением в «Барселону».
- Килиан Мбаппе получил награду FIFPRO на церемонии FIFA Best.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте