L`Equipe: Мбаппе с огромным перевесом обошел Неймара за звание любимчика фанатов «ПСЖ»

Голосование среди аудитории парижского клуба показало неожиданные результаты.

Компания Odoxa (Прим. Eurosport – французский аналог российского ВЦИОМ) провела исследование среди французов на тему, кто является самым популярным футболистом в «ПСЖ». Первое место с большим отрывом занял Килиан Мбаппе – 61% голосов. На втором скромно разместился Неймар (9%), на третьем – Эдинсон Кавани (7%), сообщил L`Equipe.

В феврале 2018 в результате аналогичного исследования бразилец взял первую строчку рейтинга – 28% голосов, а Килиан – вторую с 23%.

Неймар признался, что рассматривает вариант с возвращением в «Барселону».

Килиан Мбаппе получил награду FIFPRO на церемонии FIFA Best.

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