Getty Images

L`Equipe: Мбаппе с огромным перевесом обошел Неймара за звание любимчика фанатов «ПСЖ»

L`Equipe: Мбаппе с огромным перевесом обошел Неймара за звание любимчика фанатов «ПСЖ»
Eurosport

58 мин. назад

Извини, Ней, это выбор народа.

Голосование среди аудитории парижского клуба показало неожиданные результаты.

Компания Odoxa (Прим. Eurosport – французский аналог российского ВЦИОМ) провела исследование среди французов на тему, кто является самым популярным футболистом в «ПСЖ». Первое место с большим отрывом занял Килиан Мбаппе – 61% голосов. На втором скромно разместился Неймар (9%), на третьем – Эдинсон Кавани (7%), сообщил L`Equipe.

В феврале 2018 в результате аналогичного исследования бразилец взял первую строчку рейтинга – 28% голосов, а Килиан – вторую с 23%.

  • Неймар признался, что рассматривает вариант с возвращением в «Барселону».
  • Килиан Мбаппе получил награду FIFPRO на церемонии FIFA Best.
Eurosport Вконтакте

Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте

По теме

Чемпионат Франции

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Ковальчук и «Лос-Анджелес» погружаются все глубже – «Баффало» нанес «Кингс» шестое поражение

02:54
Популярные видео
«Койоты» из Аризоны кусались и царапались, но «Виннипег» усыпил их пятью шайбами
 212 просмотров4 ч
«Вот дерьмо! Если все будут довольны, я переиграю». О'Салливан выругался в прямом эфире Eurosport
2 345 просмотровВчера в 12:22
А еще вам может понравиться