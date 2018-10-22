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Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу: «Неймар? Он ушел от нас, возвращать его не планируем»

Бартомеу: «Неймар? Он ушел от нас, возвращать его не планируем»
Eurosport

1 час назадОбновлено 49 мин. назад

Ней может больше не стараться.

Руководство каталонского клуба выразило категоричную позицию по форварду «ПСЖ».

«Неймар? Он покинул клуб, и у нас нет плана по его возвращению», – цитирует Бартомеу
.

Функционер также добавил, что в зимнее трансферное окно клуб не планирует никого подписывать, если не будет специальных указаний от тренерского штаба. По словам босса «блауграны», на данный момент резерв «Барселоны» состоит из игроков, которые потенциально могут усилить основной состав.

Ранее сообщалось, что бразилец не против вернуться в Испанию.

  • Неймар перешел в парижский клуб летом 2017-го.
  • «Барселона» выручила за бразильца 222 миллиона евро.
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