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Неймар отыгрался за все на Мбаппе, прокинув Килиану мяч между ног на тренировке «ПСЖ»

Неймар отыгрался за все на Мбаппе, прокинув Килиану мяч между ног на тренировке
Eurosport

1 час назад

Показал, кто тут главный.

Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар весело проводит время на тренировках парижского клуба.

Во время упражнений с мячом бразилец виртуозно прокинул мяч между ног партнеру по атаке Килиану Мбаппе, который понял, что произошло только по реакции смеющихся одноклубников.

  • Неймар перешел в клуб летом 2017 года. «Барселона» получила рекордные 222 миллиона евро.
  • Этим же летом в Париж переехал на правах аренды и Килиан. «ПСЖ» выкупил его летом 2018 года за 160 миллионов евро.
  • В сезоне-2018/19 и Неймар, и Мбаппе забили по 11 голов, но француз провел на 3 матча меньше.
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