Неймар отыгрался за все на Мбаппе, прокинув Килиану мяч между ног на тренировке «ПСЖ»

Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар весело проводит время на тренировках парижского клуба.

Во время упражнений с мячом бразилец виртуозно прокинул мяч между ног партнеру по атаке Килиану Мбаппе, который понял, что произошло только по реакции смеющихся одноклубников.

Неймар перешел в клуб летом 2017 года. «Барселона» получила рекордные 222 миллиона евро.

Этим же летом в Париж переехал на правах аренды и Килиан. «ПСЖ» выкупил его летом 2018 года за 160 миллионов евро.

В сезоне-2018/19 и Неймар, и Мбаппе забили по 11 голов, но француз провел на 3 матча меньше.

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